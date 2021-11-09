В Оренбургской области выявили 405 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 405 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 93 049. Выписаны 78 922 жителя, в том числе 276 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане за последние сутки вакцинацию прошли 18 143 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего прививку сделал 1 710 821 житель республики, завершили иммунизацию 1 137 552 человека.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.