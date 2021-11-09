В Ульяновской области выявили 538 случаев COVID-19 за сутки

В Ульяновской области выявили 538 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 657 жителей.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 100 741, выздоровевших — 89 156.

Коллективный иммунитет в области оценивается в 48,9%.

Также стало известно, что в Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли 747 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили 575 тыс. жителей, передаёт «Крым 24» со ссылкой на замминистра здравоохранения республики Антона Лясковского.

«Главная задача на сегодняшний день — максимально быстро провакцинироваться населению», — сказал Лясковский.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.