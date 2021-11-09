В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Пермском крае зафиксировали 710 случаев коронавируса за последние сутки. Вылечились 587 жителей.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, за минувшие 24 часа проведено 3944 ПЦР-теста на COVID-19.

На лечении в больницах находятся 4137 пациентов.

Первым компонентом или однокомпонентной вакциной привились 986 845 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 690 774 человека.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 358 случаев коронавируса за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства. Выписаны 85 жителей.

Всего в городе заболели 42 200 человек.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.

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