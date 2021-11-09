В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, за минувшие 24 часа проведено 3944 ПЦР-теста на COVID-19.
На лечении в больницах находятся 4137 пациентов.
Первым компонентом или однокомпонентной вакциной привились 986 845 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 690 774 человека.
Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 358 случаев коронавируса за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства. Выписаны 85 жителей.
Всего в городе заболели 42 200 человек.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.