В Ростовской области подтвердили 646 случаев коронавируса за сутки

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В Ростовской области подтвердили 646 случаев коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области подтвердили 646 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 5270 пациентов.

С начала пандемии заболели 161 890 жителей региона. Выздоровели 137 тыс. человек.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 396 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт tverigrad.ru. Выписаны 656 пациентов.

Всего в регионе выявили 80 272 случая коронавируса. Вылечились 67 063 человека.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.

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