В Калининградской области выявили 395 случаев коронавируса за сутки

В Калининградской области выявили 395 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 68,1 тыс. Из медучреждений выписаны более 59 тыс. жителей, в том числе 348 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние сутки госпитализировали 339 человек с COVID-19 и пневмонией. Всего в стационарах находятся 7872 пациента, передают «Невские новости» со ссылкой на городской штаб.

Места для пациентов с коронавирусом развёрнуты в 15 городских и трёх федеральных больницах. Из 9488 коек свободны 1613.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.