В Тамбовской области подтвердили 207 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области подтвердили 207 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 50 233, выздоровевших — 47 321.

На госпитализации находятся 1092 пациента, на карантине на дому — 1073.

Вакцинацию прошли 427 723 жителя области, полностью вакцинированы 391 875 человек.

Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 39 160 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.