В Тамбовской области подтвердили 207 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 50 233, выздоровевших — 47 321.
На госпитализации находятся 1092 пациента, на карантине на дому — 1073.
Вакцинацию прошли 427 723 жителя области, полностью вакцинированы 391 875 человек.
Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 39 160 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.