В Краснодарском крае зарегистрировали 320 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в крае заболели 84 245 жителей, выздоровели — 58 933.
Продолжает стационарное лечение 6641 пациент, из них с подтверждённым диагнозом — 3384. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 32 313 человек.
Всего в России за минувшие 24 выявили 39 160 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.