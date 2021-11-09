В Краснодарском крае зарегистрировали 320 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 320 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 78 человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в крае заболели 84 245 жителей, выздоровели — 58 933.

Продолжает стационарное лечение 6641 пациент, из них с подтверждённым диагнозом — 3384. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 32 313 человек.

Всего в России за минувшие 24 выявили 39 160 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.