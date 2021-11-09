В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области зарегистрировали 264 случая коронавируса методом ПЦР-тестирования и 25 случаев методом экспресс-тестирования. Из больниц выписаны 142 жителя региона.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 4876 пациентов, дома лечится 10 281 человек.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 253 случая COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 84 465 жителей. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию мест составляет 62%.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.

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