В Татарстане выявили 252 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 252 случая коронавируса за сутки. Выздоровели 128 жителей.
В Татарстане выявили 252 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

Больше всего заболевших — в Казани (167 человек), а также в Набережных Челнах, Бугульминском и Нижнекамском районах.

Всего в республике заболели 32 656 жителей, вылечились 26 076.

По данным портала стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в Татарстане достигает 32,9%.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 803 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Общее число заболевших в республике достигло 103 638. Выписаны 91 356 человек, в том числе 756 за последние сутки.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева высказалась о симптоматике COVID-19 и ОРВИ.

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