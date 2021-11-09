В Кремле прокомментировали ситуацию с перегруженностью портов на Дальнем Востоке

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с перегруженностью портов на Дальнем Востоке, а также сообщения о перебоях в снабжении ряда регионов продовольствием.
В Кремле прокомментировали ситуацию с перегруженностью портов на Дальнем Востоке
  • AP

«Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего импортным грузом... Конечно же, этот вопрос и на контроле у президента», — заявил Песков, комментируя обращение жителей ряда регионов Дальнего Востока из-за проблем со снабжением продуктами и товарами.

По его словам, логистические проблемы вызваны международным логистическим кризисом последних недель.

Правительство России также принимает соответствующие меры по решению вопроса.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития рассматривает отправку в торговые представительства России за рубежом специалистов по привлечению инвестиций на Дальний Восток.

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