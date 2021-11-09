В Кремле прокомментировали ситуацию с перегруженностью портов на Дальнем Востоке
- AP
«Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего импортным грузом... Конечно же, этот вопрос и на контроле у президента», — заявил Песков, комментируя обращение жителей ряда регионов Дальнего Востока из-за проблем со снабжением продуктами и товарами.
По его словам, логистические проблемы вызваны международным логистическим кризисом последних недель.
Правительство России также принимает соответствующие меры по решению вопроса.
Ранее сообщалось, что Минвостокразвития рассматривает отправку в торговые представительства России за рубежом специалистов по привлечению инвестиций на Дальний Восток.