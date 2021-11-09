Минвостокразвития обсуждает отправку в торгпредства специалистов по инвестициям

Минвостокразвития рассматривает отправку в торговые представительятсва России зарубежом специалистов по привлечению инвестиций на Дальний Восток.

«Обсуждается возможность организации работы таких уполномоченных представителей в КНР, Южной Корее, Японии, Индии в прямом взаимодействии с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)», — приводит РИА Новости слова главы ведомства Алексея Чекункова.

Министр 1-5 ноября посетил Южную Корею для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества

Там у него состоялись встречи с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.

Сообщалось, что Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.

Президент России Владимир Путин отметил конструктивное и дружественное развитие отношений между Россией и Республикой Корея.