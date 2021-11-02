Москва и Сеул намерены наращивать сотрудничество в Арктике

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.

«За восемь месяцев текущего года товарооборот между Республикой Корея и Российской Федерацией увеличился на 56,8% и составил $19,2 млрд. Объём торговли... вырос на 14%», — говорится в сообщении Минвостокразвития России.

По словам Чекункова, Москва и Сеул рассматривают новые совместные проекты в сфере здравоохранения, портовой инфраструктуры, судоремонта, туризма, сельского хозяйства, науки и технологий, водородной энергетики.

«Председательство России в Арктическом совете... создаёт дополнительные возможности для расширения российско-корейского сотрудничества в Арктике... Планку перевоза углеводородов мы взяли — Севморпуть уже является признанным международным транспортным маршрутом для перевозки сжиженного природного газа», — отметили в ведомстве.

Одной из приоритетных целей на данный момент является сделать Севморпуть таким же маршрутом для контейнеров.

В октябре Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по Северному морскому пути (СМП) с использованием лихтеровоза «Севморпуть».