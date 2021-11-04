Путин заявил о развитии отношений России и Республики Корея в дружественном ключе

Короткая ссылка
В рамках приветствия участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума президент России Владимир Путин отметил конструктивное и дружественное развитие отношений между Россией и Республикой Корея.
Путин заявил о развитии отношений России и Республики Корея в дружественном ключе
  • kremlin.ru

«Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, в совместной работе с корейскими партнёрами участвуют прежде всего дальневосточные и сибирские субъекты Российской Федерации — реализуются крупные проекты в сферах газодобычи, судостроения, сельского хозяйства и инновационных технологий.

«Межрегиональное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию обоих государств, расширению контактов между деловыми и общественными кругами, а также связей по государственной линии», — отмечается в заявлении.

В Минвостокразвития ранее сообщали о намерениях наращивать сотрудничество между Россией и Республикой Корея в Арктическом регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить