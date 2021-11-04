Путин заявил о развитии отношений России и Республики Корея в дружественном ключе

В рамках приветствия участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума президент России Владимир Путин отметил конструктивное и дружественное развитие отношений между Россией и Республикой Корея.

«Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, в совместной работе с корейскими партнёрами участвуют прежде всего дальневосточные и сибирские субъекты Российской Федерации — реализуются крупные проекты в сферах газодобычи, судостроения, сельского хозяйства и инновационных технологий.

«Межрегиональное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию обоих государств, расширению контактов между деловыми и общественными кругами, а также связей по государственной линии», — отмечается в заявлении.

В Минвостокразвития ранее сообщали о намерениях наращивать сотрудничество между Россией и Республикой Корея в Арктическом регионе.