Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

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Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной политики в сфере стратегического планирования в стране.
Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования
  • AP

«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — говорится в документе.

В конце сентября Совет безопасности России рассмотрел и одобрил проект основ государственной политики в сфере стратегического планирования.

Как отмечал глава государства, в стране существуют недостатки в стратегическом планировании, например, ряд документов — прежде всего на региональном и муниципальном уровне — «не согласуется иногда между собой по целям и срокам».

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