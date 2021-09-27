СБ России одобрил проект Основ госполитики в сфере стратегического планирования

Совет безопасности (СБ) России рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования государства. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Он отметил, что на заседании под председательством президента России Владимира Путина приняты дополнительные меры по совершенствованию системы стратегического планирования.

«Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте аппарата секретаря СБ России.

Патрушев добавил, что проект будет доработан и представлен на утверждение российскому лидеру в ноябре текущего года.

Ранее Путин заявил, что в России имеются недостатки в стратегическом планировании.