СБ России одобрил проект Основ госполитики в сфере стратегического планирования
- РИА Новости
Он отметил, что на заседании под председательством президента России Владимира Путина приняты дополнительные меры по совершенствованию системы стратегического планирования.
«Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте аппарата секретаря СБ России.
Патрушев добавил, что проект будет доработан и представлен на утверждение российскому лидеру в ноябре текущего года.
Ранее Путин заявил, что в России имеются недостатки в стратегическом планировании.