СБ России одобрил проект Основ госполитики в сфере стратегического планирования

Короткая ссылка
Совет безопасности (СБ) России рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования государства. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
СБ России одобрил проект Основ госполитики в сфере стратегического планирования
  • РИА Новости

Он отметил, что на заседании под председательством президента России Владимира Путина приняты дополнительные меры по совершенствованию системы стратегического планирования.

«Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте аппарата секретаря СБ России.

Патрушев добавил, что проект будет доработан и представлен на утверждение российскому лидеру в ноябре текущего года.

Ранее Путин заявил, что в России имеются недостатки в стратегическом планировании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить