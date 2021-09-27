Путин назвал недостатки в стратегическом планировании в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране существуют недостатки в стратегическом планировании.

По его мнению, существующая практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании.

«Например, ряд документов — прежде всего на региональном и муниципальном уровне — не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удаётся наладить должное межведомственное взаимодействие», — сказал Путин на заседании Совета безопасности в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что Путин на заседании Совета безопасности России планирует обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране.