Путин 27 сентября проведёт заседание Совбеза по вопросам стратегического планирования

Российский лидер Владимир Путин проведёт в понедельник, 27 сентября, заседание Совета безопасности России, на котором планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров Москвы и Минска, в том числе по вопросам безопасности.