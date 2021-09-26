Путин 27 сентября проведёт заседание Совбеза по вопросам стратегического планирования
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров Москвы и Минска, в том числе по вопросам безопасности.