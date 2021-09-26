Путин 27 сентября проведёт заседание Совбеза по вопросам стратегического планирования

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Российский лидер Владимир Путин проведёт в понедельник, 27 сентября, заседание Совета безопасности России, на котором планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в стране.
Путин 27 сентября проведёт заседание Совбеза по вопросам стратегического планирования
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров Москвы и Минска, в том числе по вопросам безопасности.

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