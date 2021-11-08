Терапевт Панов дал советы по восстановлению режима после длинных выходных

Руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов дал советы по восстановлению режима после длинных выходных.

«Вы можете ощущать слабость, подавленность и снижение энергии. Попробуйте настроить режим, то есть вставать и ложиться спать каждый день в одно и то же время», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, стоит обратить внимание и на режим питания — есть дробно, пять-шесть раз в сутки, исключить из рациона сладкое, сдобу, тяжёлую и жирную пищу.

«Разнообразьте свой рацион, добавив 400 граммов овощей и фруктов», — советует Панов.

Он призвал не забывать о водно-питьевом режиме. Кроме того, врач рекомендовал минимизировать потребление алкоголя и напомнил о важности регулярной физической активности.

«В день совершайте не менее 10 тыс. шагов. Достаточно будет занятий физкультурой три раза в неделю: пробежка, поход в спортзал, упражнения лёгкой интенсивности, зарядка», — добавил Панов.

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