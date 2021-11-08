Диетолог Кованова высказалась о проблеме ожирения

Диетолог и фитнес-эксперт София Кованова высказалась о проблеме ожирения.

«Чтобы понять, есть ли у человека ожирение, достаточно рассчитать количество жира и количество мышц в организме. И в процентном соотношение можно узнать своё количество жира. Если процент жира больше 38, это говорит о том, что первая стадия ожирения близка и пора уже заняться своим здоровьем», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, обычно ожирение появляется при употреблении большого количества жиров или хлебобулочных изделий или от переизбытка калорий, но существует и генетическая предрасположенность.

По словам Ковановой, если человек чувствует, что набрал лишний вес, то нужно исключить неправильные продукты из рациона и заменить их на что-то более подходящее. Также необходима двигательная активность.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о способах борьбы с ожирением.