Диетолог Кованова высказалась о проблеме ожирения

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Диетолог и фитнес-эксперт София Кованова высказалась о проблеме ожирения.
Диетолог Кованова высказалась о проблеме ожирения
  • Pixabay

«Чтобы понять, есть ли у человека ожирение, достаточно рассчитать количество жира и количество мышц в организме. И в процентном соотношение можно узнать своё количество жира. Если процент жира больше 38, это говорит о том, что первая стадия ожирения близка и пора уже заняться своим здоровьем», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, обычно ожирение появляется при употреблении большого количества жиров или хлебобулочных изделий или от переизбытка калорий, но существует и генетическая предрасположенность.

По словам Ковановой, если человек чувствует, что набрал лишний вес, то нужно исключить неправильные продукты из рациона и заменить их на что-то более подходящее. Также необходима двигательная активность.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о способах борьбы с ожирением.

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