Иммунолог Болибок напомнил о действиях при любой простуде во время пандемии

Врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о действиях при любой простуде во время пандемии.

«Все действия прописаны в рекомендациях ещё год назад. Главное, что любое ОРВИ в период пандемии нужно рассматривать как возможный COVID-19. Пациент должен сидеть дома на самоизоляции до тех пор, пока не получит отрицательный тест или выздоровеет», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, единственным эффективным методом борьбы с COVID-19 остаётся вакцинация.

«Доказано, что при вакцинации вирус меньше выделяется со слизистой, риск передачи снижается в разы», — отметил Болибок.

Как добавил эксперт, если вакцинированный заболевает, то он почти не выделяет вирус.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.