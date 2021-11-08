В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов заявил, что свободный коечный фонд для борьбы с коронавирусом в регионе составляет 15%.

Об этом сообщает URA.RU.

«Что касается работы госпитальных баз. Есть свободные места. Коечный фонд составляет 15%. Госпитализация проходит без задержек», — пояснил министр.

В то же время в Красноярском крае занято 84% коек для коронавирусных пациентов. Об этом пишет kp.ru.

Как сообщают в правительстве региона, на сегодняшний день развёрнуто около 6 тыс. мест для таких пациентов.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за минувшие сутки.