В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов заявил, что свободный коечный фонд для борьбы с коронавирусом в регионе составляет 15%.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • AP

Об этом сообщает URA.RU.

«Что касается работы госпитальных баз. Есть свободные места. Коечный фонд составляет 15%. Госпитализация проходит без задержек», — пояснил министр.

В то же время в Красноярском крае занято 84% коек для коронавирусных пациентов. Об этом пишет kp.ru.

Как сообщают в правительстве региона, на сегодняшний день развёрнуто около 6 тыс. мест для таких пациентов.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за минувшие сутки.

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