В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
- AP
Об этом сообщает URA.RU.
«Что касается работы госпитальных баз. Есть свободные места. Коечный фонд составляет 15%. Госпитализация проходит без задержек», — пояснил министр.
В то же время в Красноярском крае занято 84% коек для коронавирусных пациентов. Об этом пишет kp.ru.
Как сообщают в правительстве региона, на сегодняшний день развёрнуто около 6 тыс. мест для таких пациентов.
Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за минувшие сутки.