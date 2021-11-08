В Совфеде поддержали предложение приравнять нападение на школы к террористическим действиям

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение Минпросвещения приравнять нападение на школы к террористическим действиям.
В Совфеде поддержали предложение приравнять нападение на школы к террористическим действиям
  • Reuters

Сенатор подчеркнул, что он выступает за любые усиления мер безопасности.

«Я могу одно только сказать — что выступаю за принятие таких мер, которые обеспечат полную безопасность всех детских школьных, дошкольных учреждений», — сказал он.

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская ранее предложила приравнять нападение на образовательные организации к террористическим действиям.

По её мнению, «это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту».

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