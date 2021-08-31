В Росгвардии рассказали о проверке учебных заведений перед учебным годом

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Сотрудники Росгвардии проверили более 110 тыс. образовательных учреждений в российских регионах перед началом учебного года.
В Росгвардии рассказали о проверке учебных заведений перед учебным годом
  • РИА Новости

«Военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в преддверии нового учебного года проверено более 110 тыс. объектов образования на предмет инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости. В целях исключения неправомерного применения оружия проведены проверки его владельцев и мест его хранения», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что 1 сентября на охрану правопорядка выйдут более 30 тыс. сотрудников службы.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что ведомство обеспечивает безопасность более 75% школ в российских регионах.

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