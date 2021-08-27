Росгвардия обеспечивает безопасность трёх четвертей российских школ

Росгвардия обеспечивает безопасность более 75% школ в российских регионах. Об этом заявил официальный представитель службы Валерий Грибакин.

«На сегодняшний день наше присутствие обеспечено примерно в 76% школьных учреждений. Наибольший массив оставшихся заведений приходится на частные охранные организации, к которым предъявляются повышенные требования, существуют определённые нормы для подготовки охранников, которых Росгвардия регулярно проверяет на профессионализм», — приводит ТАСС его слова.

По данным Грибакина, 1 сентября за правопорядком будут следить более 30 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

В мае президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.