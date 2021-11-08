В Минпросвещения предложили приравнять нападение на школы к террористическим действиям

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Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложила приравнять нападение на образовательные организации к террористическим действиям.
В Минпросвещения предложили приравнять нападение на школы к террористическим действиям
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом она заявила на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации.

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям», — сообщила Фальковская.

Она пояснила, что, по её мнению, «это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики».

В конце августа сообщалось, что сотрудники Росгвардии проверили более 110 тыс. образовательных учреждений в российских регионах перед началом учебного года.

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