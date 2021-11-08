Медики Кировской области выявили ещё 285 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
По состоянию на 8 ноября в Кировской области выявили 285 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания.
Медики Кировской области выявили ещё 285 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43.

Выписали за сутки 222 человека.

Амбулаторно лечение проходят 10 283 человека, в больницах — 5134 пациента. В реанимации в тяжёлом состоянии находятся 208 человек.

Наряду с этим, очередной высокий показатель заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Красноярском крае — 728 человек за 24 часа. Об этом сообщает kp.ru.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии зарегистрировано 136 950 случаев инфицирования.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить