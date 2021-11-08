Медики Кировской области выявили ещё 285 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает progorod43.
Выписали за сутки 222 человека.
Амбулаторно лечение проходят 10 283 человека, в больницах — 5134 пациента. В реанимации в тяжёлом состоянии находятся 208 человек.
Наряду с этим, очередной высокий показатель заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Красноярском крае — 728 человек за 24 часа. Об этом сообщает kp.ru.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии зарегистрировано 136 950 случаев инфицирования.
Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.