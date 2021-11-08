Медики Кировской области выявили ещё 285 случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на 8 ноября в Кировской области выявили 285 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания.

Об этом сообщает progorod43.

Выписали за сутки 222 человека.

Амбулаторно лечение проходят 10 283 человека, в больницах — 5134 пациента. В реанимации в тяжёлом состоянии находятся 208 человек.

Наряду с этим, очередной высокий показатель заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Красноярском крае — 728 человек за 24 часа. Об этом сообщает kp.ru.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии зарегистрировано 136 950 случаев инфицирования.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.