В Крыму прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский прокомментировал ситуацию с коечным фондом в регионе.

«На базе 31 медицинского учреждения развёрнуто 5365 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на утро коечный фонд занят на 90%», — заявил он в эфире канала «Крым 24».

По его словам, необходимости обращаться за помощью к военным или специалистам с материка нет.

Также стало известно, что в Курганской области в стационарах находятся 2245 пациентов с COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Депздрава.

«Всего в медицинских организациях Курганской области на лечении находятся 11 119 человек. Из них амбулаторно — 8874, стационар — 2245 человек, на кислородной поддержке — 1057 человек, из них на ИВЛ и НИВЛ — 98 человек», — заявили в ведомстве.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.