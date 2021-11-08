На сферу здравоохранения в Подмосковье выделят более 125 млрд рублей

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На финансирование госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в 2022 году планируется выделить более 125 млрд рублей.
На сферу здравоохранения в Подмосковье выделят более 125 млрд рублей
  • © Министерство здравоохранения Московской области

Интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на председателя профильного комитета Андрея Голубева сообщает, что 19 млрд поступит на развитие первичного звена здравоохранения. Ещё одной приоритетной задачей станет привлечение к работе врачей.

«На это в 2022 году будет выделено более 1,7 млрд рублей. Большая часть средств пойдёт на подготовку средних медицинских кадров, врачебных и ординаторов», — сказал он.

Ещё более 2,5 млрд рублей пойдёт на капремонт в учреждениях, более 17 млрд — на совершенствование оказания спецпомощи. Для закупки машин скорой помощи выделят более 1,2 млрд рублей, 14 млрд направят на обеспечение препаратами и расходными материалами.

Ранее стало известно, что врачам Московской области предоставили в безвозмездное пользование 55 земельных участков в рамках программы поддержки медицинских работников региона.

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