В Подмосковье врачам предоставили 55 земельных участков

Врачам Московской области предоставили в безвозмездное пользование 55 земельных участков в рамках программы поддержки медицинских работников региона.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Минимущества.

Так, получить участки могут врачи, которые работают по основному месту работы в подмосковном учреждении здравоохранения и имеют стаж не менее трёх лет по одному из 36 видов специальностей в 31 городском округе.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова рассказала, что желание получить участки для строительства дома выразили свыше 2,1 тыс. врачей.

«Работа организована таким образом, что специалисты министерства совместно с администрациями городских округов Подмосковья подбирают земельные участки в локациях, определённых врачами. Осуществляется показ земли, и после получения согласия от врача администрация округа готовит необходимый пакет документов для предоставления земельного участка», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Карелии на поддержку медработников направят около 40 млн рублей.