В Нижегородской области выявили 787 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки выявили 787 случаев COVID-19.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Общее количество выявленных случаев заболевания с начала пандемии в регионе — 197 588. Выздоровели при этом 174 705 человек, 371 пациент — за прошедшие сутки.

Как пишет сайт pravda-nn.ru, 39 пациентов за то же время скончались. За всё время пандемии число летальных случаев достигло 8033.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.