В Нижегородской области выявили 787 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Общее количество выявленных случаев заболевания с начала пандемии в регионе — 197 588. Выздоровели при этом 174 705 человек, 371 пациент — за прошедшие сутки.
Как пишет сайт pravda-nn.ru, 39 пациентов за то же время скончались. За всё время пандемии число летальных случаев достигло 8033.
Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.