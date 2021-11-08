В Нижегородской области выявили 787 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области за минувшие сутки выявили 787 случаев COVID-19.
В Нижегородской области выявили 787 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Общее количество выявленных случаев заболевания с начала пандемии в регионе — 197 588. Выздоровели при этом 174 705 человек, 371 пациент — за прошедшие сутки.

Как пишет сайт pravda-nn.ru, 39 пациентов за то же время скончались. За всё время пандемии число летальных случаев достигло 8033.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.

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