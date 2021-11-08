Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Высшим органам исполнительной власти субъектов России: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте России», — отметила она.

Также Голикова поручила проанализировать наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в регионе и эффективность их реализации.

Ранее Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.