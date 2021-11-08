Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медиков

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медиков.
Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медиков
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Высшим органам исполнительной власти субъектов России: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте России», — отметила она.

Также Голикова поручила проанализировать наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в регионе и эффективность их реализации.

Ранее Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить