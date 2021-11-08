В Мурманской области вакцинацию против COVID-19 прошли более 272 тысяч жителей
- AP
Об этом пишет Nord-News.
Также, по словам Панычева, в области развёрнуты 1194 койки для пациентов с коронавирусом, 135 из которых — с аппаратами ИВЛ.
«Свободных мест достаточно. На догоспитальном этапе работают 25 бригад скорой медпомощи и 30 патронажных бригад в поликлиниках», — уточнил министр.
Между тем в Севастополе первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 200 тыс. человек. Об этом пишет «Новый Севастополь».
«В Севастополе на утро 8 ноября сделали прививку от коронавируса 200 326 человек. Второй этап вакцинации прошли 165 440 жителей региона», — сообщил региональный Депздрав.
Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за минувшие сутки.