В Мурманской области вакцинацию против COVID-19 прошли более 272 тысяч жителей

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Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что прививку от коронавируса сделали 272,5 тыс. жителей региона — 58% от плана.
В Мурманской области вакцинацию против COVID-19 прошли более 272 тысяч жителей
  • AP

Об этом пишет Nord-News.

Также, по словам Панычева, в области развёрнуты 1194 койки для пациентов с коронавирусом, 135 из которых — с аппаратами ИВЛ.

«Свободных мест достаточно. На догоспитальном этапе работают 25 бригад скорой медпомощи и 30 патронажных бригад в поликлиниках», — уточнил министр.

Между тем в Севастополе первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 200 тыс. человек. Об этом пишет «Новый Севастополь».

«В Севастополе на утро 8 ноября сделали прививку от коронавируса 200 326 человек. Второй этап вакцинации прошли 165 440 жителей региона», — сообщил региональный Депздрав.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за минувшие сутки.

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