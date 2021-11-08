В Тверской области подтвердили 399 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 399 случаев коронавируса за сутки, вылечились при этом 473 жителя.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в регионе заболели 79 876 человек, из больниц выписаны 66 407 пациентов.

Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 400 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru.

Как заявил на оперативном совещании министр здравоохранения региона Константин Хальзов, всего в регионе зарегистрировали 73 962 случая коронавируса за всё время наблюдения.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.