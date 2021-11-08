В Тверской области подтвердили 399 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Всего в регионе заболели 79 876 человек, из больниц выписаны 66 407 пациентов.
Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 400 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru.
Как заявил на оперативном совещании министр здравоохранения региона Константин Хальзов, всего в регионе зарегистрировали 73 962 случая коронавируса за всё время наблюдения.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.