В Волгоградской области зафиксировали 464 случая COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области зафиксировали 464 случая коронавируса за сутки.
В Волгоградской области зафиксировали 464 случая COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 107 634. Из больниц выписаны 93 698 граждан, включая 287 за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1 105 215 человек. Завершили вакцинацию 1 051 205 жителей региона.

Также стало известно, что вакцинацию в Татарстане прошли 1 692 678 человек. Полностью вакцинировались 1 127 854 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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