В Пермском крае выявили 712 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 712 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц при этом выписали 501 человека.

Об этом сообщает properm.ru.

Отмечается, что в настоящее время в больницах региона находятся 4035 заболевших, в тяжёлом состоянии — 488 пациентов.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной привились 978 546 жителей, вторым — 687 390.

Также стало известно, что в Омской области зарегистрировали 584 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт gorod55.ru.

Вакцинацию прошли 756 956 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 567 015 человек.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.