В Севастополе от гриппа привились более 70 тысяч человек

Короткая ссылка
В Севастополе в рамках вакцинации населения от гриппа привились более 70 тыс. человек, заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
В Севастополе от гриппа привились более 70 тысяч человек
  • AP

«По гриппу на сегодняшний день привито у нас вакциной, которая есть, уже 72 482 человека», — приводит его слова «Новый Севастополь».

Он добавил, что в регионе уже заканчиваются запасы препарата, однако к 16 ноября  ожидаются федеральные поставки в объёме 30 тыс. доз. Ещё 80 тыс. должны прибыть в регион к 25 ноября в рамках региональных контрактов.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д. м. н., профессор Наталья Пшеничная ранее предупредила о схожести симптомов коронавирусной инфекции с ОРВИ и гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить