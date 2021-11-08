В Севастополе от гриппа привились более 70 тысяч человек

В Севастополе в рамках вакцинации населения от гриппа привились более 70 тыс. человек, заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

«По гриппу на сегодняшний день привито у нас вакциной, которая есть, уже 72 482 человека», — приводит его слова «Новый Севастополь».

Он добавил, что в регионе уже заканчиваются запасы препарата, однако к 16 ноября ожидаются федеральные поставки в объёме 30 тыс. доз. Ещё 80 тыс. должны прибыть в регион к 25 ноября в рамках региональных контрактов.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д. м. н., профессор Наталья Пшеничная ранее предупредила о схожести симптомов коронавирусной инфекции с ОРВИ и гриппом.