В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Оренбургской области зафиксировали 405 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 92 644 человека. Выздоровели 78 646 жителей, включая 284 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 791 случай коронавируса за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт республиканского Минздрава. Вылечились при этом 746 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 102 835, выздоровевших — 90 600.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.