В Татарстане подтвердили 239 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 239 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 32 404 человека. Из больниц выписаны 25 948 жителей, в том числе 31 за минувшие 24 часа.

Во временных инфекционных госпиталях Казани занято примерно 85% коек, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на мэрию. Такие данные привели на аппаратном совещании в исполкоме города, которое провёл мэр Ильсур Метшин.

Всего в Казани развёрнуты 2211 коек.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.