В Татарстане подтвердили 239 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 32 404 человека. Из больниц выписаны 25 948 жителей, в том числе 31 за минувшие 24 часа.
Во временных инфекционных госпиталях Казани занято примерно 85% коек, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на мэрию. Такие данные привели на аппаратном совещании в исполкоме города, которое провёл мэр Ильсур Метшин.
Всего в Казани развёрнуты 2211 коек.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.