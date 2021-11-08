В Томской области выявили 271 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Томской области выявили 271 случай коронавируса за сутки, выздоровели при этом 53 человека.
В Томской области выявили 271 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 49 975, вылечившихся — 38 708.

По данным регионального штаба, коэффициент распространения коронавируса на понедельник, 8 ноября, равен 1,07.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 352 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства. Из больниц выписаны 100 жителей.

Всего в городе за время пандемии коронавирусом заболели 35 129 человек.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить