В Томской области выявили 271 случай COVID-19 за сутки

В Томской области выявили 271 случай коронавируса за сутки, выздоровели при этом 53 человека.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 49 975, вылечившихся — 38 708.

По данным регионального штаба, коэффициент распространения коронавируса на понедельник, 8 ноября, равен 1,07.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 352 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства. Из больниц выписаны 100 жителей.

Всего в городе за время пандемии коронавирусом заболели 35 129 человек.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.