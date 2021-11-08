В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса и рассказали о ходе прививочной кампании.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Дмитрий Коробейников
  • AP

Об этом сообщает mosaica.ru.

«В регионе сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число выявленных случаев заболевания выросло на 19,7% по сравнению с уровнем предыдущей недели. Мы переместились на восьмое место в Российской Федерации», — заявил губернатор области Алексей Русских.

В настоящее время в регионе вакцинированы 414 079 человек, полностью завершили процедуру 321 739 человек, или 40,5% от подлежащих вакцинации.

Прививочная кампания продолжается и в Ставропольском крае, сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

За минувшие сутки первым компонентом привиты почти 3,9 тыс. человек, за всё время — почти 897 тыс. жителей края.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.

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