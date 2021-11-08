В Приморье амбулаторные инфекционные центры будут работать без выходных

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Из-за ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае амбулаторные инфекционные центры теперь будут работать без выходных.
В Приморье амбулаторные инфекционные центры будут работать без выходных
  • AP

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на местный Минздрав.

Уточняется, что специалисты этих центров принимают пациентов с подозрением на респираторные инфекции в будние дни с 08:00 до 22:00, в выходные — с 09:00 до 18:00.

При этом в других медучреждениях Приморья для пациентов с симптомами ОРВИ работают кабинеты, врачи которых принимают по обычному режиму работы.

Как отмечается, на сегодняшний день в регионе 553 288 человек сделали первую прививку от COVID-19, из них 392 366 завершили иммунизацию.

В Приморье работают более 200 прививочных пунктов.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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