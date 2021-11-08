В Крыму разъяснили правила въезда и заселения туристов

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В пресс-службе Минкурортов Крыма разъяснили правила въезда на территорию полуострова и заселения в гостиницы, санатории и пансионаты.
В Крыму разъяснили правила въезда и заселения туристов
  • AP

«При въезде в Крым гражданам Российской Федерации предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде из другого субъекта России не нужно», — говорится в обновлённых правилах посещения и отдыха туристов.

Вместе с тем отмечается, что для размещения в гостиницах, санаториях и пансионатах необходимо будет предъявить данные о вакцинации, сертификат о перенесённом заболевании или справку о медотводе от вакцинации при наличии ПЦР-теста.

Аналогичные правила относятся к доступу на пешие и автобусные экскурсии.

По словам вице-премьера правительства Крыма Елены Романовской, требования о QR-кодах при бронировании и заселении в отели будут действовать до особого распоряжения.

Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский ранее заявил, что в регионе занято порядка 90% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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