В Крыму коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90%

Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что в регионе занято порядка 90% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На утро занято порядка 90% [коечного фонда для больных с коронавирусом]. Необходимости обращаться за помощью к военным или привлекать каких-либо специалистов с материка нет», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что все учреждения, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, укомплектованы медицинским персоналом.

Министр добавил, на базе 31 крымского медучреждения развёрнуто 5365 коек.

По данным Минздрава республики, в Крыму за сутки зафиксирован 791 случай коронавируса, что является максимумом с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что в Крыму не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.