В Крыму продолжат требовать QR-коды при бронировании и заселении в отели

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Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская сообщила, что требования о QR-кодах при бронировании и заселении в отели остаются в силе и будут действовать до особого распоряжения.
В Крыму продолжат требовать QR-коды при бронировании и заселении в отели
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом Романовская сообщила журналистам.

«QR-коды и сертификаты о вакцинации или перенесённом заболевании по-прежнему остаются в силе и будут до особого распоряжения требоваться при заселении и бронировании», — цитирует её РИА Новости.

Романовская добавила, что СМИ неверно истолковали сообщения касательно этих требований.

Ранее сообщалось о якобы отмене требований предъявлять сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или справку о заболевании коронавирусом при заселении в отели и гостиницы Крыма.

Позднее данное сообщение было опровергнуто.

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