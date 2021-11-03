В Крыму продолжат требовать QR-коды при бронировании и заселении в отели
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- РИА Новости
Об этом Романовская сообщила журналистам.
«QR-коды и сертификаты о вакцинации или перенесённом заболевании по-прежнему остаются в силе и будут до особого распоряжения требоваться при заселении и бронировании», — цитирует её РИА Новости.
Романовская добавила, что СМИ неверно истолковали сообщения касательно этих требований.
Ранее сообщалось о якобы отмене требований предъявлять сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или справку о заболевании коронавирусом при заселении в отели и гостиницы Крыма.
Позднее данное сообщение было опровергнуто.