В Крыму отменили QR-коды для заселения в гостиницы

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Власти Крыма отменили требование предъявлять сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или справку о заболевании коронавирусом при заселении в отели и гостиницы региона.
В Крыму отменили QR-коды для заселения в гостиницы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксёнова.

«Внести в Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года… «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» изменения», — говорится в документе.

Как отмечает ТАСС, пункт о необходимости предъявлять QR-код при заселении в гостиницы и отели считается утратившим силу.

Ранее сообщалось, что на границе Севастополя сняли блокпосты для проверки QR-кодов.

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