В Крыму отменили QR-коды для заселения в гостиницы

Власти Крыма отменили требование предъявлять сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или справку о заболевании коронавирусом при заселении в отели и гостиницы региона.

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РИА Новости