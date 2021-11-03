В Крыму отменили QR-коды для заселения в гостиницы
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- РИА Новости
Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксёнова.
«Внести в Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года… «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» изменения», — говорится в документе.
Как отмечает ТАСС, пункт о необходимости предъявлять QR-код при заселении в гостиницы и отели считается утратившим силу.
Ранее сообщалось, что на границе Севастополя сняли блокпосты для проверки QR-кодов.