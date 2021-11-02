На границе Севастополя сняли блокпосты для проверки QR-кодов

На границе Севастополя сняли блокпосты по проверке QR-кодов о вакцинации, машины проезжают без препятствий, заявил замдиректора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«Завершена работа пунктов контроля. Посты выполнили свою функцию по предотвращению завоза извне», — приводит РИА Новости слова Краснокутского.

Он отметил, что за три дня работы блокпостов удалось снизить поток людей, заезжающих в город. Также в два раза снизилось количество прибывающих поездами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее объявил о решении властей региона снять блокпосты, установленные на границе города в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.