На границе Севастополя сняли блокпосты для проверки QR-кодов
- РИА Новости
«Завершена работа пунктов контроля. Посты выполнили свою функцию по предотвращению завоза извне», — приводит РИА Новости слова Краснокутского.
Он отметил, что за три дня работы блокпостов удалось снизить поток людей, заезжающих в город. Также в два раза снизилось количество прибывающих поездами.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее объявил о решении властей региона снять блокпосты, установленные на границе города в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.