На границе Севастополя сняли блокпосты для проверки QR-кодов

Короткая ссылка
На границе Севастополя сняли блокпосты по проверке QR-кодов о вакцинации, машины проезжают без препятствий, заявил замдиректора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
На границе Севастополя сняли блокпосты для проверки QR-кодов
  • РИА Новости

«Завершена работа пунктов контроля. Посты выполнили свою функцию по предотвращению завоза извне», — приводит РИА Новости слова Краснокутского.

Он отметил, что за три дня работы блокпостов удалось снизить поток людей, заезжающих в город. Также в два раза снизилось количество прибывающих поездами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее объявил о решении властей региона снять блокпосты, установленные на границе города в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить