Губернатор Севастополя сообщил о решении прекратить работу блокпостов
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- РИА Новости
Развожаев на заседании правительства заявил, что благодаря блокпостам было достигнуто снижение туристического потока.
Он добавил, что в настоящее время блокпосты «в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город».
«Я предлагаю — и такое решение уже принято — сегодня работу контрольных пунктов пропуска завершить», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что блокпосты начали работать в Севастополе 30 октября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале.
На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат, QR-код о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе.