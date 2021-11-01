Губернатор Севастополя сообщил о решении прекратить работу блокпостов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что городские власти приняли решение снять блокпосты, установленные на границе города в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Развожаев на заседании правительства заявил, что благодаря блокпостам было достигнуто снижение туристического потока.

Он добавил, что в настоящее время блокпосты «в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город».

«Я предлагаю — и такое решение уже принято — сегодня работу контрольных пунктов пропуска завершить», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что блокпосты начали работать в Севастополе 30 октября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале.

На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат, QR-код о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе.