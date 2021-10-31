В Севастополь не пустили более 120 машин во второй день работы блокпостов

Более 120 автомобилей и два экскурсионных автобуса не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов, установленных на границе региона в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Отмечается, что блокпосты начали работать в Севастополе 30 октября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат, или QR-код о вакцинации, или справку о перенесённом коронавирусе. Также проводится термометрия.

Накануне сообщалось, что семь блокпостов на въезде в Севастополь и на выезде в первый день работы не пропустили в город 207 машин, так как пассажиры не имели сертификата или QR-кода о вакцинации от коронавируса.