Блокпосты на въездах в Севастополь не пропустили более 200 машин в первый день работы

Семь блокпостов на въезде в Севастополь и на выезде в первый день работы не пропустили в город 207 машин, так как пассажиры не имели сертификата или QR-кода о вакцинации от коронавируса.

Для проверки документов на блокпостах задействовано порядка 200 человек, сообщили в севастопольском правительстве.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесённом заболевании», — говорится в заявлении.

Из прибывших на железнодорожных вокзал десять человек не были допущены в город на пункте контроля.

Частные случаи рассматриваются индивидуально, добавили в правительстве.

«Так, за первый день работы блокпостов ситуационный центр обработал порядка 800 обращений», — уточнили там.

29 октября на трассах на въезде в Севастополь начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов вакцинации от COVID-19.

30 октября блокпосты начали работу, они проработают до конца 7 ноября.

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что работу блокпостов, установленных на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов, не будут продлевать по окончании нерабочих дней.