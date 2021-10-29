В Севастополе не планируют продлевать работу блокпостов после 7 ноября

Работу блокпостов, установленных на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов, продлевать по окончании нерабочих дней не будут, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.

«Точно могу сказать, что контроль въезда — это только исключительно в нерабочие дни, когда мог быть повышенный пик приезда в город», — сказал Развожаев.

По словам губернатора, решение о продлении остальных ограничительных мер власти будут принимать по окончании нерабочих дней в ходе заседания оперштаба.

29 октября на трассах на въезде в Севастополь начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Начало их работы назначено на 30 октября.